ЕС обсуждает отказ от закупок газа из России

Евросоюз рассматривает вопрос об отказе от закупок энергоресурсов из России на случай, если конфликт вокруг Украины затянется. С таким утверждением выступила в пятницу испанская газета El País со ссылкой на дипломатические источники.

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По версии издания, следующий пакет ограничительных мер ЕС в отношении РФ практически полностью исчерпает "пространство для санкционного маневра и даже заставит рассмотреть [вопрос] об энергетическом разрыве с Москвой". Как пишет газета, Германия и ряд других стран - членов сообщества не поддерживают принятие такой меры, однако затянувшийся конфликт может усилить давление на Берлин, чтобы он пошел на "экономические жертвы, связанные с отказом от покупки российского газа, нефти и угля".

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Дебаты по этому вопросу начались в понедельник на встрече постпредов государств - членов ЕС. Предполагается, что в пятницу обсуждение продолжится. Издание заверяет, что принятие решения пока не ожидается.

Как пишет газета, присутствие президента США Джо Байдена на саммите ЕС на следующей неделе может усилить давление на европейских партнеров, которые не хотят разрывать энергетические связи с РФ. Источники издания указывают на то, что, если Байден будет настаивать на такой мере, Брюссель способен потребовать от него более выгодных условий в отношении продажи американского сжиженного природного газа. По данным газеты, США сыграли важную роль в ужесточении европейских санкций против России из-за Украины, особенно в начале конфликта.

Еврокомиссия (ЕК) уже анализирует возможные последствия полного или частичного отказа от поставок энергоресурсов из РФ. Хотя пока заключения ЕК держатся в секрете, они указывают на серьезный удар по некоторым членам сообщества с возможными последствиями для всех.