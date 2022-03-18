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28 минут назад

Архитектор «рейганомики» Робертс: «Запад согласится на требования Москвы»

Лера Букина

Благодаря чрезмерной зависимости западных стран от российских энергоресурсов у Москвы есть возможность получить все, что она хочет. Об этом заявил в интервью The Unz Review бывший помощник по экономической политике министра финансов США при Рональде Рейгане Пол Робертс, сообщает РИА Новости.

Архитектор «рейганомики» Робертс: «Запад согласится на требования Москвы»
Фото: ТАССТАСС

«Если Россия полностью прекратит поставки нефти, природного газа и полезных ископаемых, то Запад вскоре будет молить о пощаде и согласится на все, что она просит», — подчеркнул он.

Робертс также отметил, что иностранные инвестиции приводят лишь к обнищанию РФ, поскольку доходы от них вывозятся из страны.

Следовательно, у Москвы есть прекрасная возможность воспользоваться санкциями и конфискаций депозитов российских банков, чтобы национализировать все иностранные инвестиции и вернуть себе право собственности над ресурсами, отметил Робертс.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что задача сокращения зависимости Европейского союза от энергоресурсов РФ очень сложна, но выполнима. По его словам, Вашингтон уже осведомлен о том, как в ЕС намерены ее решать.

Экономика,Марош Шефчович,Еврокомиссия,ЕС,
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