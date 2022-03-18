Архитектор «рейганомики» Робертс: «Запад согласится на требования Москвы»

Благодаря чрезмерной зависимости западных стран от российских энергоресурсов у Москвы есть возможность получить все, что она хочет. Об этом заявил в интервью The Unz Review бывший помощник по экономической политике министра финансов США при Рональде Рейгане Пол Робертс, сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Если Россия полностью прекратит поставки нефти, природного газа и полезных ископаемых, то Запад вскоре будет молить о пощаде и согласится на все, что она просит», — подчеркнул он.

Робертс также отметил, что иностранные инвестиции приводят лишь к обнищанию РФ, поскольку доходы от них вывозятся из страны.

Следовательно, у Москвы есть прекрасная возможность воспользоваться санкциями и конфискаций депозитов российских банков, чтобы национализировать все иностранные инвестиции и вернуть себе право собственности над ресурсами, отметил Робертс.