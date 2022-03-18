Инфляция в Европе побила рекорд

В феврале инфляция в еврозоне достигла 5,9 процента по сравнению с 5,1 процента в январе, установив абсолютный рекорд с момента введения евро в 2002 году. Об этом рассказала «Лента.ру» со ссылкой на данные Евростата.

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Годовая инфляция в Евросоюзе составила 6,2 процента в феврале 2022 года по сравнению с 5,6 процента в январе.

Самые низкие годовые показатели инфляции были зарегистрированы на Мальте и во Франции (по 4,2 процента), а также в Португалии, Финляндии и Швеции (по 4,4 процента).

Самые высокие годовые показатели были зарегистрированы в Литве (14 процентов), Эстонии (11,6 процента) и Чехии (10 процентов).

В феврале наибольший вклад в годовой уровень инфляции в зоне евро внесла энергетика (+3,12 процентного пункта), за ней следуют сфера услуг (+1,04), продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+0,90) и неэнергетические промышленные товары (+0,81).

Ранее недельная инфляция в России вторую неделю подряд оказалась выше двух процентов, годовая составила 12,5 процента. Об этом 16 марта сообщил Росстат.

С начала месяца и к 11 марта цены в РФ выросли на 3,38 процента, с начала года - на 5,62 процента.