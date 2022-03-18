В Польше объявили «дерусификацию экономики»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции заявил, что польское правительство объявило программу «дерусификации экономики», передает РИА «Новости».
«Мы представляем первую часть антипутинского щита. Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики», — заявил Моравецкий.
Он пояснил, что в первую очередь программа будет направлена на отказ от российских энергоносителей.
Ранее представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна не планирует закупать газ у России после 2022 года.
До сих пор европейские страны были едины в санкционном давлении на Россию — все четыре пакета ограничительных мер были согласованы относительно быстро и не вызывали вопросов. Однако переход к следующему уровню ограничительных мер может обнажить противоречия внутри Евросоюза. «Газета.Ru» поговорила с экспертами о том, пойдет ли Европа на полное энергетическое эмбарго и какую цену заплатит за это мировая экономика.