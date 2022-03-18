В Польше объявили «дерусификацию экономики»

До сих пор европейские страны были едины в санкционном давлении на Россию — все четыре пакета ограничительных мер были согласованы относительно быстро и не вызывали вопросов. Однако переход к следующему уровню ограничительных мер может обнажить противоречия внутри Евросоюза. «Газета.Ru» поговорила с экспертами о том, пойдет ли Европа на полное энергетическое эмбарго и какую цену заплатит за это мировая экономика.