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57 минут назад

Песков объяснил, почему Путин снова выдвинул Набиуллину на пост главы ЦБ

ТАССТАССиещё 6

Внесение президентом России Владимиром Путиным в Госдуму кандидатуры Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка РФ является логическим продолжением высокой оценки главой государства ее работы. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал решение Путина по Набиуллиной
Фото: ТАССТАСС

"Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом, и вот мы видим как логическое продолжение этого внесение ее кандидатуры на еще один срок", - сказал представитель Кремля.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Банк России,Госдума,
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