Песков прокомментировал решение Путина по Набиуллиной

Внесение президентом России Владимиром Путиным в Госдуму кандидатуры Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального Банка РФ является логическим продолжением высокой оценки главой государства ее работы. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент неоднократно давал высокую оценку итогам работы Набиуллиной и Центробанка в целом, и вот мы видим как логическое продолжение этого внесение ее кандидатуры на еще один срок", - сказал представитель Кремля.