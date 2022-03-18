В Кремле высказались о продуктовом ажиотаже

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне продуктового ажиотажа в России назвал работу Минпромторга великолепной. По словам представителя Кремля, у россиян «нет никакой потребности» скупать сахар, гречку и другие товары первой необходимости. Песков добавил, что к такому выводу приводит объективное осмысление информации. При этом он признал, что «кто-то может не совладать с эмоциями».

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«Но, если знать де-факто информацию, то понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар», — заметил пресс-секретарь.

Он заметил, что текущий ажиотаж в магазинах ни на что не опирается и ничем не спровоцирован.

«Ажиотаж исключительно эмоциональный», — подчеркнул Песков.

В Кремле напомнили о высоком спросе на товары первой необходимости в первую неделю локдауна во время пандемии в 2020 году. Песков указал, что тогда опасения не оправдались — гречки на складах было много и оснований скупать продукты смысла не было.

Как сообщила ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко, в России нет предпосылок для дефицита продуктов или снижения ассортимента из-за санкций. По её словам, страна обеспечивает себя основными видами продовольствия, а также открывает новые рынки для импорта продукции. При этом Абрамченко добавила, что россиянам не стоит «подогревать искусственный спрос закупками впрок».