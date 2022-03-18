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1 час назад

Песков объяснил продуктовый ажиотаж в России

Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне продуктового ажиотажа в России назвал работу Минпромторга великолепной. По словам представителя Кремля, у россиян «нет никакой потребности» скупать сахар, гречку и другие товары первой необходимости. Песков добавил, что к такому выводу приводит объективное осмысление информации. При этом он признал, что «кто-то может не совладать с эмоциями».

В Кремле высказались о продуктовом ажиотаже
Фото: ТАССТАСС

«Но, если знать де-факто информацию, то понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар», — заметил пресс-секретарь.

Он заметил, что текущий ажиотаж в магазинах ни на что не опирается и ничем не спровоцирован.

«Ажиотаж исключительно эмоциональный», — подчеркнул Песков.

В Кремле напомнили о высоком спросе на товары первой необходимости в первую неделю локдауна во время пандемии в 2020 году. Песков указал, что тогда опасения не оправдались — гречки на складах было много и оснований скупать продукты смысла не было.

Как сообщила ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко, в России нет предпосылок для дефицита продуктов или снижения ассортимента из-за санкций. По её словам, страна обеспечивает себя основными видами продовольствия, а также открывает новые рынки для импорта продукции. При этом Абрамченко добавила, что россиянам не стоит «подогревать искусственный спрос закупками впрок».

Ранее «Секрет» писал, что поставщики российских супермаркетов всё чаще отказываются от проведения промоакций, предусматривающих скидки на продукцию.

Экономика,Виктория Абрамченко,Дмитрий Песков,Минпромторг,
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