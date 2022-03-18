Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
52 минуты назад

Россия договорилась с партнерами о расчетах в рублях

Лера Букина

Страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились поэтапно переходить к использованию собственных валют при таможенных расчетах. Об этом заявил глава российского Минэкономразвития Максим Решетников в эфире канала «Россия-24», передает ТАСС.

Россия договорилась с партнерами о расчетах в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень важный вопрос, который обсуждался [на заседании совета Евразийской экономической комиссии], - это вопрос о взаимных расчетах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определенных пропорциях, которые закреплены договором союза, и соответственно попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах», - подчеркнул российский министр.

Особую важность для России представляет то, что основной расчет пошлины РФ получает в рублях.

«Тем самым мы приступили к формированию единого рублевого пространства», - указал Решетников.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов заявил агентству «Прайм», что ответным шагом на действия США в виде блокировки или отмены тех или иных финансовых операций для давления на другие страны может стать переход на расчеты в суверенных валютах.

Также ранее стало известно, что ЕАЭС и КНР планируют создать независимую международной валютно-финансовую систему. Проект для обсуждения должен быть представлен до конца марта.

Экономика,Максим Решетников,Универ Капитал,Минэкономразвития,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители