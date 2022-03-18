Россия договорилась с партнерами о расчетах в рублях

Страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились поэтапно переходить к использованию собственных валют при таможенных расчетах. Об этом заявил глава российского Минэкономразвития Максим Решетников в эфире канала «Россия-24», передает ТАСС.
«Очень важный вопрос, который обсуждался [на заседании совета Евразийской экономической комиссии], - это вопрос о взаимных расчетах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определенных пропорциях, которые закреплены договором союза, и соответственно попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах», - подчеркнул российский министр.
Особую важность для России представляет то, что основной расчет пошлины РФ получает в рублях.
«Тем самым мы приступили к формированию единого рублевого пространства», - указал Решетников.
Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов заявил агентству «Прайм», что ответным шагом на действия США в виде блокировки или отмены тех или иных финансовых операций для давления на другие страны может стать переход на расчеты в суверенных валютах.
Также ранее стало известно, что ЕАЭС и КНР планируют создать независимую международной валютно-финансовую систему. Проект для обсуждения должен быть представлен до конца марта.