Россия договорилась с партнерами о расчетах в рублях

«Очень важный вопрос, который обсуждался [на заседании совета Евразийской экономической комиссии], - это вопрос о взаимных расчетах в рублях. Иными словами, те пошлины, которые получает каждая страна, потом расщепляются в определенных пропорциях, которые закреплены договором союза, и соответственно попадают в бюджеты соответствующих стран. Раньше все это проходило с использованием иностранной валюты. На сегодняшний момент договорились о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах», - подчеркнул российский министр.