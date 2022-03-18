Россия побила рекорд по производству грибов – в 2021 году было произведено 111 тысяч тонн продукции, почти на 30% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минсельхоз России.

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«В прошлом году производство грибов в нашей стране составило рекордные 111 тысяч тонн, увеличившись на 29%», - объявили в ведомстве.

По данным Минсельхоза, за последние пять лет объемы производства грибов в РФ выросли в 11 раз и сделали это направление одним из самых быстроразвивающихся сегментов агропромышленного комплекса.

На данный момент Россия обеспечивает себя грибами на 90%, в 2022 году планируется полностью заместить импорт в этой сфере.

Лидеры среди регионов по выращиванию грибов - Краснодарский край, Курская, Воронежская, Калужская, Ленинградская, Пензенская и Московская области.