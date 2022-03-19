СМИ узнали о тайной схеме Ирана по обходу санкций

Руководство Ирана разработало «тайную финансовую схему» для обхода санкций Запада. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах и документы.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что эта схема предоставляет возможность заключать торговые соглашения на десятки миллиардов долларов при помощи посредников за пределами Ирана. Кроме того, Тегеран использует счета в заграничных коммерческих банках, фирмы-координаторы и расчетный центр.

По данным издания, банки республики, которые лишены возможности производить операции по экспорту и импорту, создают компании на территориях других государств. В дальнейшем соответствующие организации выступают в качестве доверенных лиц для бизнеса Ирана и проводят сделки от его имени.

Посредники продают за рубеж нефть и другие иранские товары, а также закупают иностранные товары в долларах и иной валюте. Согласно информации источников издания, часть доходов ввозится в Иран контрабандой, но большая часть остается на заграничных счетах.

Ранее в Белоруссии Россию и Иран призвали объединиться с республикой для противостояния санкциям Запада.