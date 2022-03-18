Минфин предложил перераспределить расходы бюджета

Минфин России предложил перераспределить расходы федерального бюджета на текущий год в размере 485,9 млрд рублей для минимизации последствий санкций, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Министерство совместно с профильными ведомствами разработало и направило в правительство предложения по оптимизации и перераспределению расходов бюджета. В частности, Минфин предлагает перераспределить расходы федерального бюджета, которые нецелесообразно или невозможно использовать в текущих условиях.

В министерстве считают, что такое перераспределение средств способно минимизировать последствия санкций, введенных в отношении России, и обеспечить финансирование первостепенных расходов бюджета.

Подчеркивается, что не планируется сокращать расходы на такие обязательства, как оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции региональным бюджетам.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта. После начала спецоперации США, Великобритания и ряд других стран ввели против России санкции.