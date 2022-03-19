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36 минут назад

Россия платит по счетам

Газета.RuГазета.Ru

Минфин США предоставил возможность разблокировки российских активов в рамках имеющейся лицензии сроком до 25 мая 2022 года. Таким образом уже наш Минфин смог оплатить 117,2 млн долларов по внешним облигациям, платежным агентом которых выступает Citibank в Лондоне. Российские власти выразили готовность и в будущем продолжать обслуживание долгов по внешним обязательствам.

РФ выплатила $117,2 млн по внешним облигациям
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Если международные кредитные организации не будут исполнять платежное поручение, тогда номинал и купонные платежи будут уплачиваться в рублях. Западные игроки, в частности, агентство Fitch называют это дефолтом страны по внешним обязательствам, хотя, конечно же, никаким дефолтом это не является.

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Тревожное для обывателя слово «дефолт» не ставит под сомнение устойчивость российской бюджетной системы.

Оно лишь означает, что нам временно закрыт доступ к нашим же резервам стараниями неблагонадежных партнеров. Но вполне можно ожидать, что Минфин США и после 25 мая будет пролонгировать лицензию на выплату в долларах, позволяя правительству обслуживать свой внешний долг в иностранной валюте.

В целом, российская бюджетная система характеризуется низким объемом госдолга (около 18% от ВВП), в связи с чем расходы на его обслуживание занимают очень небольшую долю в общей расходной части федерального бюджета.

В свою очередь, поступления в бюджет будут все так же (несмотря на санкции) приходить от продажи энергоносителей даже с учетом частичной переориентации на азиатские рынки.

Конечно, введение новых санкций оказало давление на финансовую систему, в первую очередь, со стороны инфраструктурных ограничений.

Ведь крупные кредитные организации, например, лишились возможности проведения операций в долларах, евро, иенах и фунтах стерлингов. Также возникли ограничения после ухода платежных систем Visa и Mastercard. Тем не менее, значительных негативных последствий от ухода международных систем удалось избежать, чему во многом способствовала работа Национальной системы платежных карт (НСПК), отвечающая за все операции эквайринга на территории России.

Можно не сомневаться, что в ближайшей перспективе западные платежные системы будут заменены китайской платежной системой UnionPay, что позволит держателям карт осуществлять транзакции за рубежом.

Некоторые российские банки уже предлагают подобные карты, однако высокие тарифы и наличие проблем с их функционированием пока ограничивает приток новых клиентов. Но это только пока.

Российская финансовая система уже провела «проверку боем» в период активной фазы коронавируса в 2020 году, когда значительно сократились экспортно-импортные операции из-за глобального нарушения постановок и были введены локдауны. Ситуацию во много удалось разрядить благодаря широким мерам поддержки со стороны властей.

Даже несмотря на значительное увеличение расходной части, федеральному бюджету удалось в краткосрочной перспективе вернуться к профициту. Наличие такого опыта позволит российским властям купировать часть небывалых санкционных рисков.

Автор — руководитель Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР.

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