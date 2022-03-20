В Германии произошел раскол по вопросу санкций против РФ

Немедленное введение эмбарго на поставки энергоносителей в Германию из России было бы контрпродуктивным. Об этом заявил глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман. По его мнению, такая мера в первую очередь навредила бы немецким потребителям и экономике, а не России.

Фото: ТАСС ТАСС

«Немедленное эмбарго на газ, каменный уголь и нефть было бы контрпродуктивным, оно бы навредило экономике и потребителям Германии гораздо больше, чем России», — поделился мнением Хофман в интервью газете Handelsblatt.

Он отметил, что ФРГ должна больше диверсифицировать поставки энергоресурсов, однако это невозможно сделать «в одночасье».