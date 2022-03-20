Центробанк разрешит некоторые операции в интересах нерезидентов

Центробанк (ЦБ) разрешит Мосбирже осуществлять некоторые операции в интересах нерезидентов из недружественных стран с 21 марта по 1 апреля. Об этом сообщается на сайте биржи.

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Так, будет разрешено проведение клиринга и исполнение обязательств по его итогам с возможностью провести необходимые сделки для случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения участником обязательств. Помимо этого, нерезидентам позволят осуществлять действия, направленные на приближение даты исполнения обязательств, заключать сделки для переноса обязательств участников клиринга и их клиентов – нерезидентов, закрывать позиции с помощью заключения сделок купли-продажи, а также заключать закрывающие сделки и переводить ценные бумаги по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев.

Кроме того, разрешаются расчеты по сделкам, которые необходимы для прекращения обязательств по ним, а также сделок, связанных с ними, в том числе возникших в результате переноса обязательств по первоначальным сделкам.