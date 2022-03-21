Аналитик объяснил, могут ли США "обнулить" все доллары в России

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков заявил агентству "Прайм", что обнулить все американские доллары, находящиеся сейчас в России, США не смогут при всем желании.

Он отметил, что единственная возможность блокировки внешних операций касается лишь банковских счетов. Внутри России ограничить безналичные расчеты в долларах невозможно, считает эксперт. Кочетков рассказал, что международной единой базы принадлежности купюр той или иной стране существует.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Багамских островов сообщает, что среди активов, находящихся в распоряжении финансовых учреждений страны, обнаружены до $3 млрд якобы принадлежащих российским гражданам,