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1 час назад

Аналитик объяснил, могут ли США "обнулить" все доллары в России

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков заявил агентству "Прайм", что обнулить все американские доллары, находящиеся сейчас в России, США не смогут при всем желании.

Аналитик объяснил, могут ли США "обнулить" все доллары в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он отметил, что единственная возможность блокировки внешних операций касается лишь банковских счетов. Внутри России ограничить безналичные расчеты в долларах невозможно, считает эксперт. Кочетков рассказал, что международной единой базы принадлежности купюр той или иной стране существует.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Багамских островов сообщает, что среди активов, находящихся в распоряжении финансовых учреждений страны, обнаружены до $3 млрд якобы принадлежащих российским гражданам,

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