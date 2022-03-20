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52 минуты назад

Le Monde: спецоперация на Украине может навсегда изменить мировую экономику

Газета.RuГазета.Ru

Французское издание Le Monde предположило, что спецоперация России на Украине может привести к необратимым изменениям в мировой экономике, которая еще не восстановилась от последствий коронавируса.

Как спецоперация на Украине изменит мировую экономику
Фото: Amr Abdallah Dalsh/ReutersAmr Abdallah Dalsh/Reuters

Согласно оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), это должно сократить глобальный рост ВВП примерно на один процентный пункт и повысить инфляцию на 2,5 пункта. ОЭСР предупреждает, что в связи с резким ростом цен на сырье, и в частности на пшеницу, над Африкой и Ближним Востоком, в частности, нависает риск «продовольственной небезопасности».

«Кризис уже проявляется в росте цен на энергоносители, продукты питания и некоторые металлы», — подчеркнула Лоуренс Бун, главный экономист ОЭСР.

Le Monde в своей статье приводит также оценку Международного валютного фонда, полагающего, что российская спецоперация может обернуться для мировой экономики долговременными последствиями, которые в конечном счете поменяют «мировой экономический и геополитический порядок».

Страны ЕС могут лишиться 500 млрд евро

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.

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