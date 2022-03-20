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38 минут назад

Решетников заявил, что российской экономике предстоит встряска из-за санкций

ТАССТАСС

Запас прочности страны велик, сказал глава Минэкономразвития РФ

Решетников заявил, что российской экономике предстоит встряска из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Запас прочности российской экономики велик, есть возможности для ее роста и развития в условиях антироссийских санкций. Об этом в воскресенье заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Экономике придется пройти определенный период адаптации, период перенастройки всех процессов, это достаточно существенная встряска, которую действительно нам предстоит пройти. Но при всем при этом возможности для роста и развития точно есть. Много рынков останется открытыми. Более того, запас прочности российской экономики велик", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Решетников добавил, что заявления о том, что "сейчас все развалится", неправдивы. По его словам, иллюзий в плане экономики ни у кого нет, но нет и таких вопросов, на которые бы совсем не было ответов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели как персональные, так и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. После этого ряд зарубежных компаний заявили о приостановке деятельности в России.

Экономика,Павел Зарубин,Максим Решетников,Владимир Путин,Минэкономразвития,
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