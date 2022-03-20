Решетников заявил, что российской экономике предстоит встряска из-за санкций

Запас прочности страны велик, сказал глава Минэкономразвития РФ

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Запас прочности российской экономики велик, есть возможности для ее роста и развития в условиях антироссийских санкций. Об этом в воскресенье заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Экономике придется пройти определенный период адаптации, период перенастройки всех процессов, это достаточно существенная встряска, которую действительно нам предстоит пройти. Но при всем при этом возможности для роста и развития точно есть. Много рынков останется открытыми. Более того, запас прочности российской экономики велик", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Решетников добавил, что заявления о том, что "сейчас все развалится", неправдивы. По его словам, иллюзий в плане экономики ни у кого нет, но нет и таких вопросов, на которые бы совсем не было ответов.