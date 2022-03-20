В Австралии раскрыли особенность зависимости Запада от России

Австралийский портал The Conversation рассказал, что Запад сильно зависит не только от поставок газа из РФ, но и от российской атомной отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Аналитики отмечают, что Россия входит в круг ведущих поставщиков для атомной энергетики планеты. Наша страна обладает 43% мировых мощностей для обогащения урана. Кроме того, она лидирует в создании реакторов, строительстве АЭС за границей и производстве топлива для них. Многие европейские государства, включая США, покупают у Москвы переработанное или обогащенное сырье для своих электростанций.

Обогащение и производство урана — сложные технические процессы. Каждый реактор нуждается в специальном топливе, учитывающем его особенности. Это означает, что приобретенный у Росатома агрегат на десятилетия ставит страну-покупателя в зависимость от России.

Подобные факторы делают цепочки ядерных поставок сложными и менее конкурентоспособными, их труднее перенастроить в случае санкций. По оценке экспертов, если Россия наложит на Запад ограничения в атомной отрасли, американские и европейские АЭС будут испытывать серьезные трудности в течение полутора-двух лет.