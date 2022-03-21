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1 час назад

В России перестанут продавать электронику в кредит или рассрочку

Ura.RuUra.Ru

В России перестанут продавать электронику в рассрочку, а в некоторых магазинах станет невозможным взять в кредит выбранные товары. Об этом рассказали знакомые с этой темой источники.

В России перестанут продавать электронику в кредит или рассрочку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские продавцы электроники отказались от продажи товаров в рассрочку, а некоторые закрыли и продажи в кредит. В частности, в кредит и рассрочку больше не торгует монобрендовая сеть Apple re:Store, от рассрочек отказались и в «М. Видео — Эльдорадо», рассказали «Известиям» источники, работающие в сфере электроники.

Эксперты объясняют это тем, что из-за повышения ключевой ставки ЦБ и волатильности курсов валют магазинам стало невыгодно стимулировать продажи прежними способами. В Роспотребнадзоре отметили, что продавцы не обязаны предоставлять скидки, а также продавать товар в рассрочку или кредит. По их мнению, ситуация восстановится в случае, если стоимость заемных денег снизится. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин не исключил, что рассрочки возможно не вернутся в магазины электроники ближайшие несколько лет.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, IKEA, LG Electronics.

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