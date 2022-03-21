В России перестанут продавать электронику в кредит или рассрочку

В России перестанут продавать электронику в рассрочку, а в некоторых магазинах станет невозможным взять в кредит выбранные товары. Об этом рассказали знакомые с этой темой источники.

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Российские продавцы электроники отказались от продажи товаров в рассрочку, а некоторые закрыли и продажи в кредит. В частности, в кредит и рассрочку больше не торгует монобрендовая сеть Apple re:Store, от рассрочек отказались и в «М. Видео — Эльдорадо», рассказали «Известиям» источники, работающие в сфере электроники.