США не удастся обнулить все американские доллары, находящиеся сейчас в России. Об этом заявил агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

«Если в отношении банковских счетов еще существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчеты безналичными долларами ограничить невозможно!, — подчеркнул эксперт.

Кочетков указал на то, что международной единой базы принадлежности банкнот тому или иному государству или лицу специфической национальности нет. В этой связи любые угрозы, связанные с наличной валютой, даже в теории не кажутся реальными, заявил собеседник агентства.

Кочетков подчеркнул, что в случае дальнейших ограничений на проведение каких-либо операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты США продолжится.

«Уже сегодня блокировка средств по национальному признаку воспринимается негативно не только в сторонних странах, но и в общественном сознании в Европе и США», — указал собеседник агентства.

Кочетков сомневается, что доля доллара в международных резервах будет каким-либо образом расти. Скорее, по его мнению, она будет уменьшаться. Также сократится доля

в международных расчётах, полагает аналитик. Это повлечет за собой падение спроса на казначейские обязательства США, а вслед за этим к инфляции ценности доллара, отметил Кочетков. Так, ФРС может вновь потребоваться необходимость в запуске печатного станка. Это, по словам аналитика, ускорит «порчу» американской валюты.