Раскрыты потери туриндустрии Италии из-за антироссийских санкций

Немецкий телеканала Das Erste рассказал, что серьезно пострадавшая от коронавируса итальянская туриндустрия потеряет десятки миллионов евро из-за санкций ЕС против России. Представители туриндустрии говорят о «тяжелейшем кризисе».

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В допандемийном 2019 году Италию посетили 1,7 млн российских туристов, которые оставили в стране почти миллиард евро. В Италии россияне считаются наиболее охотно тратящими деньги туристами наряду с американцами и китайцами.

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Перспектива массового возвращения россиян весной 2022 года поддерживала существование многих компаний, отмечает Das Erste. В феврале правительство смягчило антиковидные правила специально для туристов из РФ: всем, кто был вакцинирован «Спутником V», разрешили въезжать в страну.

Однако украинский кризис «разбивает все мечты об отдыхе от Милана до Римини». Римини занимает первое место по популярности у российских туристов, на его долю приходится 15 процентов туристического бизнеса. У Рима - второе место, за ним следует Венеция с девятью процентами. По прогнозу гостиничной ассоциации Federalberghi, из-за санкций только столица потеряет в этом году около 150 млн евро.

Яхты состоятельных россиян обычно собирались на побережье Коста-Смеральды на Сардинии. Но большинство яхт покинуло остров в спешке, чтобы не попасть под арест итальянской финансовой полиции.

«Мы надеялись именно на тех туристов, которым сделали прививку «Спутник» и теперь им разрешен въезд. Наш сектор находится в тяжелейшем кризисе. У компаний закончилась ликвидность, и они даже не могут использовать льготы из фонда восстановления», - заявила Ивана Елинич, президент отраслевой ассоциации Fiavet-Confcommercio.

Она опасается, что многие компании не смогут выдержать еще один год кризиса.

«Я знаю, что может показаться циничным говорить об экономических последствиях, но влияние на жизнь людей огромно. Количество самоубийств в отрасли растет. Каждый день мы собираем истории отчаяния», - подчеркнула Елинич.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. В Россию запретили поставлять наличные доллары и евро, карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей.