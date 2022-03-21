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2 часа назад

Франция опасается нехватки подсолнечного масла

Российская ГазетаРоссийская Газета

Конфликт на Украине может привести к дефициту подсолнечного масла в Европе. Об этом пишет газета Ouest-France.

Франция опасается нехватки подсолнечного масла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поскольку Россия и Украина являются крупнейшими производителями данного продукта, во многих странах ЕС введено ограничение на количество масла, которое могут купить потребители. Например, в Испании одному покупателю можно купить максимум пять литров. В Великобритании из-за нехватки масла цена на некоторые продукты подскочила в два раза.

Ранее телеканал France 24 сообщал о том, что многим странам Европы грозит нехватка продовольствия в связи с событиями на Украине.

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