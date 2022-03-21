Франция опасается нехватки подсолнечного масла

Конфликт на Украине может привести к дефициту подсолнечного масла в Европе. Об этом пишет газета Ouest-France.

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Поскольку Россия и Украина являются крупнейшими производителями данного продукта, во многих странах ЕС введено ограничение на количество масла, которое могут купить потребители. Например, в Испании одному покупателю можно купить максимум пять литров. В Великобритании из-за нехватки масла цена на некоторые продукты подскочила в два раза.