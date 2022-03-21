Первый зампред ЦБ Швецов покинет пост

Первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов с сегодняшнего дня не работает в этой должности ЦБ РФ. Первым зампредом с 17 января был назначен зампред Банка России Владимир Чистюхин. Но Сергей Швецов временно продолжит работу в регуляторе в должности советника председателя ЦБ РФ, сообщили РБК в пресс-службе Центробанка.

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По данным «Коммерсанта», у Швецова закончился контракт, который топ-менеджер решил не продлевать. Предполагалось, что Сергей Швецов войдет в наблюдательный совет Московской биржи и станет его председателем. Кроме того, правительство в феврале выдвинуло его в наблюдательный совет Сбербанка.

Швецов работал в ЦБ с 1993 года, однако в 1996-2001 годах делал перерыв на четыре года и вернулся уже в 2001 году. Курировал в том числе развитие финансового рынка РФ, а также работу Российской национальной перестраховочной компании, Московской биржи и ее дочерних структур.