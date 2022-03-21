Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
21 марта

Сергей Швецов ушел с должности первого зампреда ЦБ

BFM.RUBFM.RU

Первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов с сегодняшнего дня не работает в этой должности ЦБ РФ. Первым зампредом с 17 января был назначен зампред Банка России Владимир Чистюхин. Но Сергей Швецов временно продолжит работу в регуляторе в должности советника председателя ЦБ РФ, сообщили РБК в пресс-службе Центробанка.

Первый зампред ЦБ Швецов покинет пост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным «Коммерсанта», у Швецова закончился контракт, который топ-менеджер решил не продлевать. Предполагалось, что Сергей Швецов войдет в наблюдательный совет Московской биржи и станет его председателем. Кроме того, правительство в феврале выдвинуло его в наблюдательный совет Сбербанка.

Швецов работал в ЦБ с 1993 года, однако в 1996-2001 годах делал перерыв на четыре года и вернулся уже в 2001 году. Курировал в том числе развитие финансового рынка РФ, а также работу Российской национальной перестраховочной компании, Московской биржи и ее дочерних структур.

Банк России при Швецове стал мегарегулятором финансового рынка, в создании которого он сыграл ключевую роль. Как отмечала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к ЦБ Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка, напоминает РИА Новости. Швецов внес большой вклад в то, чтобы банковский и небанковский блоки регулирования и надзора притерлись друг к другу, взаимодействовали эффективно, отмечала она. Швецов курировал новые для ЦБ РФ направления — защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность. Он не только успешно запускал новые проекты и направления работы, но и системно выстраивал их работу, говорила Набиуллина.

Экономика,ШВЕЦОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,Владимир Чистюхин,Эльвира Набиуллина,АО РНПК,Банк России,Коммерсант,Московская биржа,Сбербанк России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители