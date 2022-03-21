Первый зампред ЦБ Швецов покинет пост

Первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов с сегодняшнего дня не работает в этой должности ЦБ РФ. Первым зампредом с 17 января был назначен зампред Банка России Владимир Чистюхин. Но Сергей Швецов временно продолжит работу в регуляторе в должности советника председателя ЦБ РФ, сообщили РБК в пресс-службе Центробанка.
По данным «Коммерсанта», у Швецова закончился контракт, который топ-менеджер решил не продлевать. Предполагалось, что Сергей Швецов войдет в наблюдательный совет Московской биржи и станет его председателем. Кроме того, правительство в феврале выдвинуло его в наблюдательный совет Сбербанка.
Швецов работал в ЦБ с 1993 года, однако в 1996-2001 годах делал перерыв на четыре года и вернулся уже в 2001 году. Курировал в том числе развитие финансового рынка РФ, а также работу Российской национальной перестраховочной компании, Московской биржи и ее дочерних структур.
Банк России при Швецове стал мегарегулятором финансового рынка, в создании которого он сыграл ключевую роль. Как отмечала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к ЦБ Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка, напоминает РИА Новости. Швецов внес большой вклад в то, чтобы банковский и небанковский блоки регулирования и надзора притерлись друг к другу, взаимодействовали эффективно, отмечала она. Швецов курировал новые для ЦБ РФ направления — защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность. Он не только успешно запускал новые проекты и направления работы, но и системно выстраивал их работу, говорила Набиуллина.