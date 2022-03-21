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1 час назад

В ЕЦБ предупредили о высокой инфляции в течение долгого периода из-за кризиса на Украине

Газета.RuГазета.Ru

Вице-председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос Хурадо заявил, что уровень инфляции на высоком уровне в еврозоне может держаться долгое время из-за украинского кризиса. Об этом он сказал Handelsblatt.

В ЕЦБ предупредили о затяжной высокой инфляции
Фото: ReutersReuters

По его словам, до начала специальной военной операции России на Украине на 2022 года ЕЦБ прогнозировал четырехпроцентный рост ВВП и чуть меньший на 2023 год.

«В наших последних прогнозах, даже в худшем сценарии на этот год, мы по-прежнему предполагаем рост [экономики] более чем на 2% в еврозоне», — сказал Хурадо.

При этом он исключил появление стагфляции.

Ранее в ЕЦБ заявили, что остановка поставок газа из РФ приведет к перебоям производства в Еврозоне.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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