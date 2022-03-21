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51 минуту назад

Кремль оценил последствия эмбарго на поставки нефти из РФ

Лера Букина

Нефтяное эмбарго в отношении России значительно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся «при своих». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Кремль оценил последствия эмбарго на поставки нефти из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это тема очень сложная, потому что такое эмбарго, оно повлияет, причем очень серьезно, на мировой нефтяной рынок. Очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансах на европейском континенте. Американцы при этом останутся при своих. Это очевидно. И будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. Наверное, это такое решение, которое ударит по всем», - подчеркнул Песков, комментируя то, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять российская сторона.

Ранее агентство Рейтер, ссылаясь на источники, сообщило, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее выступил с предложением обсудить на заседании глав МИД ЕС в понедельник санкции против энергетического сектора России, включая нефтяную отрасль.

Экономика,Габриэлюс Ландсбергис,Дмитрий Песков,ЕС,
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