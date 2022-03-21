Кремль оценил последствия эмбарго на поставки нефти из РФ

«Это тема очень сложная, потому что такое эмбарго, оно повлияет, причем очень серьезно, на мировой нефтяной рынок. Очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансах на европейском континенте. Американцы при этом останутся при своих. Это очевидно. И будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. Наверное, это такое решение, которое ударит по всем», - подчеркнул Песков, комментируя то, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять российская сторона.