Кремль оценил последствия эмбарго на поставки нефти из РФ

Нефтяное эмбарго в отношении России значительно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся «при своих». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Это тема очень сложная, потому что такое эмбарго, оно повлияет, причем очень серьезно, на мировой нефтяной рынок. Очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансах на европейском континенте. Американцы при этом останутся при своих. Это очевидно. И будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. Наверное, это такое решение, которое ударит по всем», - подчеркнул Песков, комментируя то, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять российская сторона.
Ранее агентство Рейтер, ссылаясь на источники, сообщило, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее выступил с предложением обсудить на заседании глав МИД ЕС в понедельник санкции против энергетического сектора России, включая нефтяную отрасль.