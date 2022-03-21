В Еврогруппе рассказали о последствиях украинского кризиса для "зоны евро"

Председатель Еврогруппы Паскаль Донохью заявил, что цена конфликта на Украине будет высокой для зоны евро, передает ТАСС. Он подчеркнул, что "сильная экономика зоны евро является якорем стабильности и безопасности на континенте" и Европа способна справиться с вызовом европейскому обществу, возникший из-за ситуации на Украине.

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Однако, отметил председатель Еврогруппы, конфликт в настоящее время снижает темпы экономического роста и усиливает инфляционное давление, в частности из-за цен на энергоносители.

По его словам, министры финансов ищут способы защитить уязвимые группы населения от последствий украинского кризиса.

Ранее китайское издание Global Times сообщило, что США взяли курс на "накачивание" Украины и ее вооруженных сил оружием для того, чтобы продлить военно-политический кризис в этой части Европы. Для Европы кризис на Украине — угроза как военной и экономической безопасности, так и риски голода в ближайшее время, отмечается в статье.

По данным Евростата, инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в феврале до 5,9%, что стало рекордным показателем за последние 25 лет. В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в феврале составил и вовсе 6,2%. Основной вклад в общую инфляцию внесли подорожавшие энергоресурсы и сверхмягкая монетарная политика ЕЦБ.

По мнению экспертов, несмотря на заявления западных политиков, влияние конфликта на Украине на цены в Европе минимально.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. "Газета.Ru" ведет хронику событий.