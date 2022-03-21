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1 час назад

Раскрыты подробности о планах Евросоюза об отказе от российского газа

Lenta.ruLenta.ru

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Европейский союз (ЕС) планирует отказаться от газа из России на два года, сообщает РИА Новости.

Раскрыты подробности о планах Евросоюза об отказе от российского газа
Фото: ТАССТАСС

Рау раскрыл подробности о возможных планах Евросоюза о полном отказе от российского газа и заявил, что организация обсуждает введение этой меры на два года.

«Все больше понимания находит постулат отказа от углеводородов из России. Появляются конкретные попытки указать на период, когда можно было бы отказаться от российского газа. Речь шла о двух годах», — сообщил глава МИД Польши.

Ранее 21 марта сообщалось, что страны Евросоюза готовят пятый пакетом антироссийских санкций и рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго против Москвы. По словам высокопоставленного европейского дипломата, Россия «не изменила курс в отношении Украины», несмотря на четыре этапа ограничений. Эмбарго на энергоресурсы могут ввести при «массированной бомбардировке Киева» или использовании «химического оружия».

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация страны.

Экономика,Збигнев Рау,ЕС,
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