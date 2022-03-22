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28 минут назад

США предрекли крах в энергетической сфере

Елена Прошина

Энергетическая безопасность США под вопросом в связи с запретом на импорт российской нефти. Об этом заявил обозреватель Робинсон Мейер, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское издание The Atlantic.

США предрекли крах в энергетической сфере
Фото: ReutersReuters

Как говорится в публикации, цены на бензин в США стремительно растут, а Саудовская Аравия не реагирует на просьбы о помощи главы американского государства Джо Байдена. Автор статьи отметил, что политика «чистой энергии» также потерпела крах, так как никаких законов, которые помогли бы снизить потребность в нефти, так и не было принято.

Мейер отметил, что США в настоящий момент — крупнейший в мире производитель газа и нефти, однако это не обеспечило государству энергетическую независимость, так как цены на сырье устанавливаются на мировых рынках. В связи с этим стоимость нефти рекордно увеличилась, когда на территории Украины началась специальная военная операция по приказу президента России Владимира Путина.

Кроме того, автор публикации считает, что шансы США на переход к «чистой энергии» стали значительно хуже в связи с эскалацией ситуации на Украине. В связи с недавними событиями американские и западноевропейские компании теперь не смогут приобретать медь, платину и прочие полезные ископаемые, необходимые для энергетического перехода. Мейер считает, что именно так Москва ответит на санкции США и Европы.

Экономика,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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