Миру предсказали раскол на два торговых блока

Чешский политолог и экономист Петр Робейшек предположил, что великие державы в скором времени поделят мир. О возможном расколе планеты он рассказал в интервью Radio Universum.

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Эксперт предсказал, что с завершением процесса глобализации мир расколется на два торговых блока — китайско-российский и американо-европейский. В этой борьбе, по его мнению, в проигрыше останется Европейский союз, занявший слабую позицию.

Хотя Евросоюз стремилась «воплощать свои великодержавные, амбициозные мечты», однако реализовывал их недостаточно последовательно.

«Европа недорабатывала, а главное, ей не хватило патриотизма европейцев. В результате она оказалась самым слабым и самым уязвимым игроком», — объяснил политолог.

Робейшек предположил, что после раскола мира станет значимым национальное государство. Это означает, что ряду стран придется самостоятельно продвигать свои интересы и меньше рассчитывать на других. Политолог уверен, что в таких обстоятельствах Чехия сможет обеспечить благосостояние граждан, однако для этого Праге «нужно стараться» и «вести себя разумно».