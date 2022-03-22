Глава ФРС исключил «мягкую посадку» для экономики США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что центральный банк в целях сдерживания темпов инфляции готов отказаться от поддержки экономики страны. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на газету The New York Times.
По его словам, ФРС может значительно увеличить процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, которая за последние 40 лет растет максимальными темпами. Пауэлл указал, что по этой причине США необходимо в кратчайшие сроки вернуть денежно-кредитную политику к более нейтральному уровню, а затем перейти и к ограничительным мерам, если это поможет восстановить стабильность цен.
Глава ФРС заверил, что готов перейти к агрессивным мерам и повысить ставки по федеральным фондам более чем на 25 пунктов. По его словам, в этом году пик инфляции ожидался в первом квартале, а затем должно было произойти постепенное выравнивание, однако эти ожидания «рассыпались». Пауэлл добавил, что разрушение продолжается такими темпами, что вскоре он и его коллеги будут готовы «действовать быстрее».
Пауэлл подчеркнул, что снизить инфляцию и при этом не допустить серьезного ущерба для экономики США практически невозможно.
«Никто не ожидает в нынешних условиях мягкой посадки», — признался он.