Глава ФРС исключил «мягкую посадку» для экономики США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что центральный банк в целях сдерживания темпов инфляции готов отказаться от поддержки экономики страны. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на газету The New York Times.

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По его словам, ФРС может значительно увеличить процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, которая за последние 40 лет растет максимальными темпами. Пауэлл указал, что по этой причине США необходимо в кратчайшие сроки вернуть денежно-кредитную политику к более нейтральному уровню, а затем перейти и к ограничительным мерам, если это поможет восстановить стабильность цен.

Глава ФРС заверил, что готов перейти к агрессивным мерам и повысить ставки по федеральным фондам более чем на 25 пунктов. По его словам, в этом году пик инфляции ожидался в первом квартале, а затем должно было произойти постепенное выравнивание, однако эти ожидания «рассыпались». Пауэлл добавил, что разрушение продолжается такими темпами, что вскоре он и его коллеги будут готовы «действовать быстрее».

Пауэлл подчеркнул, что снизить инфляцию и при этом не допустить серьезного ущерба для экономики США практически невозможно.