Nestle и Unilever заявили о подорожании продукции в России на 45%

Компании Nestle и Unilever уведомили ритейлеров из России о подорожании продукции до 45% с 1 апреля 2022 года. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на полученные письма от производителей торговым сетям. Подорожание продукции компаний от 10% до 45% коснется таких торговых марок как кофе Nescafe, какао Nesquik, детского питания, готовых завтраков и шоколада. Также — марок Dove, Rexona, Camay и других. В Nestle объяснили повышение цен тем, что в марте серьезно изменилась рыночная ситуация. Начались логистические сложности в поставках продукции, сырья, упаковки и роста их стоимости. Кроме того, колебание курса рубля также повлияло на изменение цен в сторону повышения. Один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии — компания Unilever также указала, что рост цен на товары в России связан с динамикой валютного курса, ростом затрат на логистические операции, сырье и упаковку, а также изменением макроэкономической ситуации. В Минсельхозе подтвердили, что на расходы предприятий большое влияние оказывает изменение курса валют и перестройка логистических маршрутов. Однако возникающие сложности с логистикой решаются за счет оперативного изменения каналов поставок. Эксперты сошлись во мнении, что подорожание продукции происходит на фоне серьезного повышения ключевой ставки. Кроме того, из-за этого придется ожидать продуктовую инфляцию на уровне 25%. 14 марта американская компания P&G, выпускающая товары под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders и другие, объявила о подорожании своих продуктов в среднем на 43% на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.