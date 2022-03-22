Что ждет рынок одежды в России: эксперт перечислил риски

Уход ряда европейских брендов с российского рынка не только откроет новые возможности для отечественных магазинов, но и повлечет за собой сокращение спроса. Его способны пережить далеко не все компании, заявила РИА Новости основательница и дизайнер собственного одноименного бренда одежды Виктория Куксина, передает «Прайм».

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«Повышенный спрос ощутят те российские бренды, которые доживут до него. И это будут не все — многие только начали оправляться после ковидных потерь», — подчеркнула она.

Дизайнер отметила, что в связи с приостановкой деятельности некоторых иностранных брендов жители России стремились «скупить вещи в закрывающихся магазинах на жизнь вперед».

Также она отметила, что на рынке зафиксировано общее угнетение спроса на одежду из-за тревожных новостей. По ее словам, это также негативно сказывается на локальных брендах, которые еще не до конца восстановились.

Вместе с тем Куксина выразила уверенность, что ситуация нормализуется. Покупатели, как указала она, снова захотят обновить гардероб.

«В России достаточно творческого потенциала и производственных мощностей, чтобы удовлетворить внутренний спрос на модную и качественную одежду в разных ценовых категориях», — подытожила Куксина.