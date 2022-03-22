Минфин полностью выплатил купон по евробондам

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона по евробондам на $65,63 млн. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме $65,63 млн сроком 21 марта 2022 года получены НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» , - указало ведомство.

Ранее РБК сообщал, что в связи с санкциями Запада могут появиться проблемы с выплатой купонов по госдолгу, номинированных в валюте, поскольку долларовые активы ЦБ оказались замороженными. Как отмечал ранее глава ведомства Антон Силуанов, платеж можно совершить, если валютные счета ЦБ и правительства разморозятся. В противном случае ведомство планировало погасить долг в рублях.