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1 час назад

Минфин полностью выплатил купон по евробондам

Лера Букина

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона по евробондам на $65,63 млн. Об этом говорится в сообщении министерства.

Минфин полностью выплатил купон по евробондам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме $65,63 млн сроком 21 марта 2022 года получены НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», - указало ведомство.

Ранее РБК сообщал, что в связи с санкциями Запада могут появиться проблемы с выплатой купонов по госдолгу, номинированных в валюте, поскольку долларовые активы ЦБ оказались замороженными. Как отмечал ранее глава ведомства Антон Силуанов, платеж можно совершить, если валютные счета ЦБ и правительства разморозятся. В противном случае ведомство планировало погасить долг в рублях.

3 марта Минфин США выпустил лицензию, которая позволяет инвесторам получать долговые платежи по суверенным еврооблигациям России до 25 мая 2022 года.

Экономика,Антон Силуанов,Минфин России,Национальный расчетный депозитарий,Казначейство США,
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