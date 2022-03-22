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47 минут назад

В ЕС разошлись во взглядах на санкции против нефтяной отрасли РФ

Лера Букина

В Евросоюзе не смогли согласовать дальнейшие санкции в отношении энергетического сектора России и, в частности, нефтяной отрасли. Об этом сообщила перед началом заседания в Брюсселе Совета по общим делам ЕС финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен, передает «Прайм».

В ЕС разошлись во взглядах на санкции против нефтяной отрасли РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом она не исключила введения таких санкций. Туппурайнен также указала на то, что Финляндия не столь зависима от российского нефтяного рынка. Она отметила наличие других источников на мировом рынке.

«Вместе с тем, мы не договорились по санкциям (против России – ред.) в энергетике, но они не исключены, мы должны рассматривать возможность таких санкций в энергетике», — сообщила министр.

По ее словам, «рассмотрение таких санкций также важно для членов Евросоюза».

Ранее по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры обсуждали вопрос о санкциях в отношении российской нефтяной отрасли, но пока никаких решений не приняли. Он также подчеркнул, что на текущей неделе новый пакет антироссийских санкций ЕС ждать не стоит.

Экономика,Жозеп Боррель,ЕС,
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