Италия заморозила активы российских олигархов

Италия заморозила активы подпавших под санкции ЕС «российских олигархов» на сумму более €800 млн, заявил итальянский премьер-министр Марио Драги.

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«Мы заморозили имущество олигархов, попавших в списки ЕС, более чем на €800 млн», — цитирует его РИА Новости.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что официальные лица в ЕС обсуждают возможность использования оказавшихся под санкциями активов россиян для финансирования восстановления Украины.

Решение подразумевает, в частности, заморозку их активов и запрет на путешествия по стране.