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1 час назад

Италия заморозила активы подпавших под санкции россиян на сумму более €800 млн

RT на русскомRT на русском

Италия заморозила активы подпавших под санкции ЕС «российских олигархов» на сумму более €800 млн, заявил итальянский премьер-министр Марио Драги.

Италия заморозила активы российских олигархов
Фото: ReutersReuters

«Мы заморозили имущество олигархов, попавших в списки ЕС, более чем на €800 млн», — цитирует его РИА Новости.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что официальные лица в ЕС обсуждают возможность использования оказавшихся под санкциями активов россиян для финансирования восстановления Украины.

10 марта власти Великобритании внесли в санкционный список целый ряд российских предпринимателей, включая Романа Абрамовича.

Решение подразумевает, в частности, заморозку их активов и запрет на путешествия по стране.

15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

Экономика,Роман Абрамович,Марио Драги,ЕС,
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