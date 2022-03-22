Нидерланды заморозили российские активы почти на €400 млн

Нидерланды заморозили к настоящему моменту российские активы на €392 млн. Об этом сообщила во вторник в письме национальному парламенту министр финансов страны Сигрид Каг.
По ее словам, в общей сложности было получено 188 сообщений о заморозке активов от банков, страховых компаний, пенсионных фондов, управляющих фондов и других финансовых учреждений.
"К настоящему моменту заморожено €392 млн, и цифра продолжает расти", - отметила Каг.
В Нидерландах обязанность по заморозке активов лежит на самих финансовых учреждениях, которые затем должны проинформировать об этом вышестоящие организации - Управление по финансовым рынкам и Банк Нидерландов. Несоблюдение данного правила считается экономическим преступлением.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели как персональные, так и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ, а многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.