Нидерланды заморозили российские активы почти на €400 млн

Нидерланды заморозили к настоящему моменту российские активы на €392 млн. Об этом сообщила во вторник в письме национальному парламенту министр финансов страны Сигрид Каг.

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По ее словам, в общей сложности было получено 188 сообщений о заморозке активов от банков, страховых компаний, пенсионных фондов, управляющих фондов и других финансовых учреждений.

"К настоящему моменту заморожено €392 млн, и цифра продолжает расти", - отметила Каг.

В Нидерландах обязанность по заморозке активов лежит на самих финансовых учреждениях, которые затем должны проинформировать об этом вышестоящие организации - Управление по финансовым рынкам и Банк Нидерландов. Несоблюдение данного правила считается экономическим преступлением.