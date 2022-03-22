Цены на металлы в России отвяжут от цен Лондонской биржи

"Мы с коллегами из металлургии пришли к общему решению отвязаться от цен на Лондонской бирже металлов и рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей. Это то решение, которое будет в дальнейшем формировать и структуру цены внутреннего рынка. В том числе это выход на решения с Минфином по эффективности тех налогов, тех сборов, которые, с одной стороны, будут не обременять предприятия, давать им возможность сохранять коллективы, работу основного своего производственного цикла", - сказал министр.