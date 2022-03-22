Лондон оценил зависимость от поставок топлива из России

В 2021 году от России зависела десятая часть всех зарубежных поставок в структуре импорта топлива в Великобританию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальной статистической службой страны.

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Это 5,2 миллиарда фунтов (около 7 миллиардов долларов). Наибольшую часть суммы обеспечили поставки светлых нефтепродуктов. Россия в данном секторе выступала как крупнейший поставщик Великобритании (21,4% от общего объема импорта).

Также стране удалось импортировать нефть на сумму в миллиард фунтов (1,3 миллиарда долларов) - это около 6% от суммарного объема поставок нефти из-за рубежа, а также природный газ на сопоставимую сумму (около 5% общего объема).

Всего импорт российских товаров в прошлом году достиг 10,3 миллиарда фунтов (13,6 миллиарда долларов) – это около 2% всех поставок в Британию из-за рубежа.

Россия находилась на 12-й строчке в рейтинге импортеров. Что касается экспорта британских товаров в Россию, то он составил 3 миллиарда фунтов (около 4 миллиардов долларов).

Ранее министр по энергетике Великобритании Квази Квартенг заявил, что страна прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года. Он подчеркнул, что Лондон также рассматривает возможность для прекращения импорта российского газа в страну.