Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
1 час назад

МВФ: экономика Украины сократится на треть

Вероника Полынина

В Международном валютном фонде (МВФ) спрогнозировали сокращение экономики Украины на треть. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, передает РИА «Новости».

МВФ: экономика Украины сократится на треть
Фото: ReutersReuters

«Скорее всего, мы увидим сокращение на треть в сравнении с тем, что было до войны», - поделилась прогнозом Георгиева в интервью журналу Foreign Policy.

В свою очередь, заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат заявила, что влияние ситуации на Украине на мировую экономику будет «относительно ограниченным», но принесет ряд глобальных изменений.

«На мой взгляд, справедливо сказать, что недавние события ускорят более широкое рассмотрение возможности использования цифровых валют центральными банками по всему миру», - сказала Гопинат.

Она также добавила, что мировая торговля энергоресурсами после конфликта на Украине «никогда не будет прежней».

Экономика,Кристалина Георгиева,Международный валютный фонд,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители