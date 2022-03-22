МВФ: экономика Украины сократится на треть

В Международном валютном фонде (МВФ) спрогнозировали сокращение экономики Украины на треть. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, передает РИА «Новости».
«Скорее всего, мы увидим сокращение на треть в сравнении с тем, что было до войны», - поделилась прогнозом Георгиева в интервью журналу Foreign Policy.
В свою очередь, заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат заявила, что влияние ситуации на Украине на мировую экономику будет «относительно ограниченным», но принесет ряд глобальных изменений.
«На мой взгляд, справедливо сказать, что недавние события ускорят более широкое рассмотрение возможности использования цифровых валют центральными банками по всему миру», - сказала Гопинат.
Она также добавила, что мировая торговля энергоресурсами после конфликта на Украине «никогда не будет прежней».