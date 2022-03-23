В Китае назвали точку отсчета краха доллара

Рынок нефти ожидает «настоящий взрыв», который будет иметь значительные последствия для современной финансовой системы. Он последует после того, как саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco перейдёт в торговле с Китаем на расчёты в юанях вместо долларов, заявил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй в статье для Huánqiú Shíbào.

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Это будет настоящий взрыв. Поэтому такие предсказания в западных СМИ больше похожи на заранее подготовленные сигнальные тесты, — подчеркнул Юйгуй.

Он считает, что на глобальный рынок торговли энергетическим сырьём повлияет возможный переход с доллара на юань Saudi Aramco, компании, которая имеет выручку более 350 млрд долларов. Юйгуй отметил, что в краткосрочной перспективе главной проблемой для доллара станет растущая стоимость поддержания действующей системы для США.

В среднесрочной перспективе главная проблема, с которой столкнутся США, заключается в том, что сама нефть, как ископаемый источник энергии, постепенно утрачивает свое господство в контексте «углеродной нейтральности», — добавил декан.

Что касается долгосрочной перспективы, то, как считает эксперт, США к середине XXI века, возможно, перестанут быть самой важной экономикой мира. Соответственно, на планете возникнут новые центры валютной власти.