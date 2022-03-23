В Болгарии признали невозможность обойтись без России

«Если Европа откажется от российского газа, это будет означать, что около 200 миллиардов кубометров голубого топлива надо будет получать из других источников, а их нет», — сообщил политик.

Тем временем, глава Минфина Болгарии Асен Василев днем раннее заявил, что власти страны не будут продлевать контракт с «Газпром» на поставку топлива. Это связано с ситуацией на Украине. Как отметил министр, природный газ будет закупаться у альтернативных поставщиков, в числе которых Катар и Алжир.