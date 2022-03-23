Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
1 час назад

В Болгарии признали невозможность обойтись без России

Елена Прошина

У Болгарии отсутствует альтернатива российскому газу, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на экс-заместителя министра энергетики страны Явора Куюмджиева.

В Болгарии признали невозможность обойтись без России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если Европа откажется от российского газа, это будет означать, что около 200 миллиардов кубометров голубого топлива надо будет получать из других источников, а их нет», — сообщил политик.

По мнению бывшего замминистра, стране необходимо вновь заключить контракт с российской компанией «Газпром».

Тем временем, глава Минфина Болгарии Асен Василев днем раннее заявил, что власти страны не будут продлевать контракт с «Газпром» на поставку топлива. Это связано с ситуацией на Украине. Как отметил министр, природный газ будет закупаться у альтернативных поставщиков, в числе которых Катар и Алжир.

Правительство также планирует увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в Болгарию.

Экономика,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители