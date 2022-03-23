В Китае рассказали о точке отсчета краха доллара

Переход нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на расчеты в китайских юанях вместо долларов в торговле с КНТ приведет к «настоящему взрыву» на рынке нефти. Об этом написал декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй в статье для издания Huánqiú Shíbào.

По мнению эксперта, переход компании, которая зарабатывает свыше $350 млрд в год, сильно отразится на глобальном рынке торговли энергетическим сырьем.

Согласно ряду исследований, цикл государства, которое стремится сделать свою валюту доминирующей в мире, обычно составляет 100 лет.

«Если эта точка зрения верна, то с момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году для гегемонистского дивидендного цикла доллара до его падения осталось совсем немного», — отметил Юйгуй.

Специалист считает, что в ближайшее время основной проблемой для доллара будет растущая стоимость поддержания действующей системы для США, а из-за некоторого снижения национальной мощи стране трудно одновременно удовлетворять предпочтения нескольких крупных нефтедобывающих государств Ближнего Востока.

Кроме того, сама нефть постепенно теряет свое господство в контексте «углеродной нейтральности». Это приведет к тому, что нефтедолларовая система либо поменяет свой вид, чтобы существовать и дальше, либо примет судьбу частичной замены, выразил мнение Юйгуй.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что президент США Джо Байден испытывает сложности в переговорах с Саудовской Аравией. Эр-Рияд рассматривает возможность использовать юань, а не доллар, в расчетах по нефтяным сделкам. Некоторые эксперты уже пришли к выводу, что Байден «потерял» Саудовскую Аравию, которая якобы предпочла перспективное сотрудничество с Китаем многолетнему союзу с США.