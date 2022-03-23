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1 час назад

Инфляция в Великобритании по итогам февраля ускорилась до максимума за 30 лет

ТАССТАСС

Индекс потребительских цен в феврале в Великобритании продемонстрировал рост на 6,2% по сравнению с 5,5% за предыдущий месяц, что является максимально высоким показателем за последние 30 лет. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете Национальной статистической службы Соединенного Королевства.

Инфляция в Британии ускорилась до максимума за 30 лет
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что инфляция в Великобритании в прошлом месяце оказалась выше, чем прогнозировали местные экономисты. На прошлой неделе на фоне усиления геополитической напряженности в мире Банк Англии во второй раз с февраля повысил базовую процентную ставку до 0,75% с 0,5%. При этом тогда британский центробанк предупредил о том, что в апреле инфляция может достигнуть 8%.

Однако аналитики указывают, что рост индекса потребительских цен в королевстве может и вовсе составить выше 10%, учитывая продолжающийся рост цен на бензин в стране вследствие антироссийских санкций, введенных в результате событий на Украине. В среду программу правительственных мер по стабилизации экономической ситуации представит в Палате общин британского парламента министр финансов Риши Сунак.

Экономика,Риши Сунак,Парламент Великобритании,
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