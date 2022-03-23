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1 час назад

ЦБ Украины обратился с требованием по России к SWIFT

Лера Букина

Нацбанк Украины обратился к руководству SWIFT с просьбой отключить Центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями. Это усилит международную финансовую изоляцию России и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере», - указано в заявлении на сайте ведомства.

Ранее против России начали вводить международные консолидированные санкции из-за начала военной спецоперации на территории Украины. В частности, США и ЕС ввели санкции против российской банковской системы, а банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ отключили от системы SWIFT.

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Как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, страны Евросоюза намерены начать «тотальную экономическую войну» против России. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пакет санкций Евросоюза затронет 70% рынка банковских услуг России.

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