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1 час назад

Новак предрёк коллапс на рынке нефти и газа без российских углеводородов

RT на русскомRT на русском

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что без российских углеводородов на рынке нефти и газа случится коллапс.

Новак предрек коллапс на рынке без российских углеводородов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в своём выступлении на «правительственном часе» в Госдуме он подчеркнул, что в результате ряда шагов рост цен на энергоресурсы может стать непредсказуемым.

«Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20% от мирового уровня торговли. Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым», — сказал Новак.

Ранее Новак заявил, что полный отказ Запада от покупки российской нефти может привести к удорожанию сырья на мировом рынке до $300—500 за баррель.

Экономика,Александр Новак,Госдума,
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