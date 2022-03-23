Новак предрек коллапс на рынке без российских углеводородов

«Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20% от мирового уровня торговли. Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым», — сказал Новак.