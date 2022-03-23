«Жужжащая муха» и «злая собака»: выделены пять классов санкций против РФ

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования поделил антироссийские санкции на пять групп. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на аналитическую записку «О возможностях развития в условиях санкций: некоторые предварительные замечания».

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Так, одна из них – самая слабая – называется «жужжащая муха». В данную группу отнесли «психологически неприятные санкции». Они не оказывают принципиального влияния на производственный потенциал. Речь идет о запрете на экспорт в Россию элитных и дорогих товаров.

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Группу санкций с запретом на поставку значимых видов продукции назвали «злая собака». Воздействие этих санкций на рынок является существенным, однако эффект может быть нивелирован за счет внутреннего производства или импорта из стран, не вводивших санкции. Это касается таких мер, как запрет на ввоз мобильных телефонов, бытовой техники и грузовиков. Главный риск таких ограничений — нестабильный доступ указанных товаров на российский рынок. В итоге эти риски будут перекладываться на цену товара для конечных потребителей, в этой связи данный тип санкций «уже несет заметные риски».

Санкции, блокирующие те или иные производственные цепочки, назвали «атакующий вепрь». Под эту группу подпали

ограничения на импорт процессоров, запчастей для авиации, отзыв сертификатов летной годности у российских самолетов. Этот вид санкций для экономики РФ является одним из самых значимых.

Также была выделена группа «скрытая угроза». Речь идет об ограничениях, которые на первый взгляд малозначимы для экономики страны, но могут в итоге резко негативно повлиять на производство. Это касается запрета на поставки различных запчастей, химических составов, красителей и т. д. Данный уровень товаров «скрыт» от уровня антикризисной политики государства внутри производственных цепочек компаний.

Самыми чувствительными санкциями являются те, которые называются «гремучая змея». Речь идет о запретах, которые сложно обойти: запрет на ввоз продукции от уникальных поставщиков (например, микрочипов из Тайваня, авиационной и судовой электроники и т.д.), закрытие неба Евросоюза для российских самолетов и отказ от обслуживания российских судов в портах.