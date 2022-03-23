Лавров прокомментировал заморозку Западом активов ЦБ

Арест Западом активов Центробанка РФ не был никем спрогнозирован. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО , передает « Коммерсант ».

«Когда резервы Центрального банка (заморозили.— Прим. ред.), вообще никто не мог подумать из тех, кто прогнозировал, какие санкции может Запад применить. Это просто воровство»,— подчеркнул Лавров.

Ранее западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. Так, под заморозкой оказались около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. Как указал министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия не намерена отказываться от обязательств по государственному долгу, однако будет совершать транзакции в рублях.