Новак предупредил о последствиях санкций против российской нефти

Повышение стоимости энергоресурсов в мире будет непредсказуемым в случае ввода Западом санкций в отношении нефти и газа России. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на правительственном часе в Госдуме, передает агентство «Прайм».

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Он указал на то, что Россия — крупнейший поставщик энергоресурсов на мировые рынки с долей экспорта около 20% от мирового уровня торговли.

«Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым», — подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил, что эмбарго США на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ стало драйвером роста цен на топливо там на 19%. Вместе с тем Новак обратил внимание на то, что российские поставки туда не столь велики.

«Однако наши партнеры пытаются переложить свои проблемы, связанные с ростом цен, на Россию. Хотя, очевидно, что наша страна никакого отношения к этому кризису не имеет», — указал Новак.

По словам вице-премьера, ограничения против России могут повлечь за собой дефицит дизельного топлива и заставить власти Европы ввести нормы потребления топлива. Новак подчеркнул, что запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2008 года — на 8% ниже среднего значения за последние пять лет.

Он также отметил, что Россией никогда не использовались энергоресурсы как оружие. Новак указал на то, что даже сейчас страна поставляет газ в Европу, в том числе через Украину, согласно всем обязательствам.