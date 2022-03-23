Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
56 минут назад

Зеленский призвал Японию ввести эмбарго на торговлю с Россией

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Японии и призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией.

Зеленский призвал Японию ввести эмбарго на торговлю с РФ
Фото: ReutersReuters

«Вы стали первыми в Азии, кто действительно давил на Россию для возобновления мира и поддержал санкции против РФ. Призываю продолжать это делать, призываю объединять усилия государств Азии... нужно эмбарго на торговлю с РФ, нужно забирать компании с российского рынка», – передает его слова РИА «Новости».

Между тем премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна рассмотрит дополнительные санкции против России.

Также он хотел бы рассмотреть возможность предоставления Киеву дополнительной финансовой и гуманитарной помощи. Ранее Кисида уже объявлял о помощи Украине в размере 100 млн долларов.

Премьер отметил, что выступление Зеленского перед японским парламентом помогло укрепить осознание того, что все международное сообщество должно поддержать Украину. «Я хочу еще раз подчеркнуть, что Япония - вместе с Украиной», – сказал Кисида.

Ранее в МИД России сообщили, что российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору. Указывается, что Токио занимает откровенно недружественную позицию и стремится нанести ущерб интересам Москвы.

Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии. В Японии сочли это «угрозой, вызовом и «черной меткой».

Япония направила России протест из-за решения по мирному договору.

Экономика,Владимир Зеленский,МИД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители