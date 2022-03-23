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1 час назад

Новак предрек мировой голод из-за антироссийских санкций

Ura.RuUra.Ru

На некоторых континентах может начаться голод из-за ведения санкций странами Запада против России. С таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак в ходе выступления в Госдуме.

«Полная беспринципность поведения американских и европейских чиновников проявляется и в том, что их действия ведут к беспрецедентному росту цен на удобрения, в производстве которых используется природный газ. И как следствие к падению урожаев в целом ряде регионов. Это может привести к голоду на целых континентах, прежде всего в Африке», — высказался Новак, трансляция велась на телеканале «Россия-24».

По его словам, за последний год стоимость электроэнергии в Европе возросла в 10 раз, а газа в пять раз. Вице-премьер отметил, что цены на нефтепродукты в Германии увеличились на 40%. Стоимость газа иногда достигала отметки 4 тысячи долларов за тысячу кубометров, сообщил Новак.

Европа и США объявили о вводе санкций после начала Россией спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции ввели бы и без этого. Также глава государства анонсировал 16 марта меры поддержки для населения и бизнеса. В Росси поднимут прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. В США сообщили о планах введения новых санкций в ближайшие дни, пишет RT.

Александр Новак,Владимир Путин,Госдума,
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