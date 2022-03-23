Росстат: недельная инфляция замедлилась до 1,93%

Инфляция в России за период с 12 по 18 марта 2022 года составила 1,93%, следует из данных Росстата.

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Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 2,09%.

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С начала марта потребительские цены выросли на 5,38%, с начала года - на 7,67%. В годовом выражении инфляция на 18 марта 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 14,41%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на маргарин - на 2,8%, шоколадные конфеты - на 2,6%, пшеничную муку - на 2,5%, говядину, макаронные изделия, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 2,1%, печенье - на 2%, подсолнечное масло, пшено - на 1,9%, овощные консервы для детского питания, вермишель - на 1,6%, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 1,5%. Выросла стоимость сычужных сыров, куриных яиц, хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов - на 1,4%. Сливочное масло подорожало на 1,3%, баранина, молоко, творог - на 1,2%, сметана, сухие молочные смеси для детского питания - на 1,1%, свинина и ржаной хлеб - на 1%, сосиски и сардельки - на 0,9%.

Цены на сахарный песок в среднем по стране увеличились на 13,8%, поваренную соль и черный чай - на 4%. Шлифованный рис подорожал на 3,9%, гречневая крупа - на 3,3%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,8%, в том числе на репчатый лук - на 13,7%, помидоры - на 8,2%, бананы - на 7,8%, белокочанную капусту - на 6,4%, морковь - на 5,6%, столовую свеклу - на 5,2%, яблоки - на 3,9%, картофель - на 3,1%. В то же время цены на огурцы снизились на 6,6%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали корвалол - на 4,3%, метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 4,2%, поливитамины - на 3,8%, комбинированные анальгетики - на 3,7%, левомеколь - на 3,4%, нимесулид - на 2,8%, валидол - на 2,7%, ренгалин - на 2,2%, эргоферон - на 1,2%, аллохол - на 0,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали гигиенические прокладки - на 5%, детские подгузники - на 4,4%, стиральные порошки и зубные пасты - на 4,2%, хозяйственное мыло и зубные щетки- на 4%, туалетное мыло - на 3,6%, спички - на 3,4%, туалетная бумага - на 3%, пеленки для новорожденных - на 2,8%, сухие корма для домашних животных - на 2%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на отечественные легковые автомобили - на 7,4%, кроссовки для взрослых - на 5,9%, кроссовки для детей и шампуни - на 3,9%, электропылесосы - на 3,7%, женские колготки- на 3,5%, майки, мужские футболки - на 3,3%, легковые автомобили иностранных марок, детские футболки - на 3,2%, телевизоры и джинсы для детей - на 2,8%, мужские носки - на 2,5%, детские спортивные костюмы - на 2,4%, древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 1,8%, смартфоны - на 1,3%, обрезные доски - на 0,8%, сигареты с фильтром - на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо снизились на 0,1%.

Тарифы на проезд в троллейбусе в среднем по России увеличились на 0,7%, городском автобусе - на 0,2%. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 0,2%.